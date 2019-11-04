Nazlı Ilıcak'tan Zekeriya Öz savunması! Kar topu oynamışlardı

Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden yargılama kapsamında bugün hakim karşısına çıktı ve Zekeriya Öz ile olan meşhur kar topu olayına izah getirdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 26. ACM’de Nazlı Ilıcak'ın yeniden yargılanması bugün başladı. Savcı mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Nazlı Ilıcak savunmasını yavaş yapınca iki kez mahkeme başkanı 'Mahkememiz gece yarısına kadar çalışmayacak, savunmanızı ona göre yapın' denilerek uyarıldı.

Nazlı Ilıcak darbenin medya kolunda yer aldığı iddialarını reddettiği savunmasında Zekeriya Öz ile olan 'kar topu' olayına değindi ve şunları söyledi:

-Zekeriya Öz görevdeyken OdaTV davasıyla ilgili hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu nedenle Öz hakkında yaptığım röportaj terör örgütünü desteklediğime delil oluşturamaz.

-“Kaç Saat Oldu” ve “Fuat Avni” tweetleri paylaşarak “propaganda” yaptığım söyleniyor. Ama bu tweetlerin içeriği bana verilmedi. “Fuat Avni” dışında diğer hesaplar FETÖ ile ilişkilendirilmedi.

-AYM kararında darbenin “FETÖ tarafından yapıldığı bilindiği bir tarihte” bazı tweetler attığım söyleniyor. Yanlış bir varsayım, 15-16-17 Temmuz’da tam olarak bilinmiyordu. Üstelik darbe aleyhtarı tweetlerim görmezden gelindi. Attığım tweetler bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli. Darbenin kurmaca olduğu tezine karşı geliyorum, kenetlenme çağrısında bulunuyorum. Oysa Yargıtay darbeye “tiyatro” denmesini bile eleştiri kabul etti.

Beraat vermeseniz bile tahliye edin

-Eren Erdem’in tahliyesiyle 220/7’den tutuklu yargılanan kalmadı. Ben “bilerek, isteyerek” bir yardım suçu işlemedim, dolayısıyla beraatimi talep ediyorum. Beraat kararı vermezseniz dahi tahliyemi talep ediyorum.