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Ekrem İmamoğlu'dan Süleyman Soylu'ya çok sert ahmak yanıtı!

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Strasburg’da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden “ahmak” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye'' sözleriyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu kendisinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasına isim vermeden atıfta bulunan ve kendisi için ahmak ifadesini kullanan Bakan Soylu'ya ''ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter! Bıktım artık! Allah’a havale ediyorum'' yanıtını verdi. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye

“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Bu seviye noktasından söyledikleri ve yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum. Ve bu seviye noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli.

31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır

O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle kurmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabi benim inmeyeceğim seviyede.

Onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter bıktım artık

Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter! Bıktım artık! Artık davet ede ede o da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben, Strasburg’da Türkiye’yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube’da var. Bir-iki kelimeyi bilgi edinip, bunu söylemek…Sadece işte böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp, ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben, o seviyeyi bilmiyorum.

Strasburg’da memleketimi gayet iyi savundum

Ama ben, Strasburg’da memleketimi gayet iyi savundum. Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa’nın Türkiye’yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım. Aynı zamanda, buraya gelip raportör olarak çalışan heyete, hükümetin izin vermesi konusunun önemli olduğunu söyledim ve hükümete teşekkür ettim. Birçok içeriği var. Ben, orada geçerli şeyleri tek tek sıraladım. Bu konuda benim milliyetçiliğimi, benim milli duygularımı eleştirecek veya bunları seviyelendirecek…

Allah’a havale ediyorum

Makamını bir kenara koyuyorum; öyle bir Allah’ın kulu yok. Benim kimseyi sorgulamayacağım gibi, o da sorgulayamaz. Zaten Allah’a havale ediyorum onu. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah’a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa’yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmadı.

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