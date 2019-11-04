Ekrem İmamoğlu vatandaşı tartaklayan korumları hakkında konuştu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen ve daha sonra sürücüye silah çekip darp eden korumaları hakkında açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Süreci takip ediyorum darp yok" dedi.

Dün gece yaşanan çirkin saldırının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu süreci takip ettiğini söyleyerek darp olmadığını kaydetti aileden de şahısların özür dilediğini dile getirdi. İmamoğlu kendisi de aileden özür dilediğini belirterek şunları söyledi:

Tarif edilenler doğru değil

Süreci takip ediyorum. Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de.

Aileden de özür dilediler

Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler. Ama burada takibimde. Aileden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da yapamazlar. Hiç kimse yapamaz.

Gerekli soruşturma da yapılacak

Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten.