Halk Otobüsleri başkanı neler diyor böyle! Durağa dalan şoför haklıymış

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalıp 12 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren şoför için açıklama yapan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen savunmasıyla şaşkına çevirdi.

Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Necdet Karakuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini öne sürdü.

Kendini savunmuş

Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili yaptığı savunmayla ise pes dedirtti. "Siz kendinizi onun yerine koyun' diyen Nihat Pelen şunları söyledi:

-Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış".

Ezbere savunma

Şoförle konuşmadıklarını belirten Pelen, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddiasını da yalanladı. Pelen şunları söyledi:



-Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. 'Şoför durağa geç geldi' diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın, direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz."

Yönetim kurulu başkanı bambaşka şeyler söylüyor



Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir'den gelen açıklama ise daha farklı oldu. Şoförün 'özel sorunları' olduğunu belirten Beşir şunları anlattı:

-"İstanbul bir metropol. Coğrafi şartları ulaşımdaki şartlar ve engebeler insanların psikolojisini bozuyor. Biz henüz şoför arkadaşımızın ifadesini alamadık. Neden kaynaklandığını da bilmiyoruz. Gerçekten irdelenmesi gereken bir kaza bu seyrine baktığımız zaman. Bu kişiyle ilgili daha önce herhangi bir sorun yaşanmış değil, yaşanmış olsaydı buna psikoteknik belgeleri İETT tarafından verilen bir takım belgeler var bu eğitimlerden geçemezdi ve bu sertifikaya da haiz olamazdı. Kişinin bir takım kendi özel sorunlarının olduğunun duyumunu alıyorum.

İstanbul halkından özür diliyoruz





-"Bu hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem İETT'yi hem de özel halk otobüsü sektörünü ciddi anlamda derinden yaralamıştır. Bundan dolayı İstanbul halkında özür diliyoruz. Tabii ki özür dilemek buradaki canı geri getirmiyor. "