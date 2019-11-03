İstanbul Beşiktaş’taki otobüs kazasının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL Beşiktaş’ta meydana gelen kazada; emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 yıllık özel halk otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Necdet K. (33), Kağıthane-Kabataş seferi yapan 34 AJ 7572 otobüsüyle, boş bir şekilde güzergahı dışında Çırağan Caddesinden Ortaköy istikametine doğru ilerlemeye başlarken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı.