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Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulu listesi sızdı sürpriz isimler var

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin kurucu kadrosunu büyük oranda tamamladı. Kurucular kurulu olduğu iddia edilen 67 kişilik bir liste sızdı. Listede eski CHP’li İhsan Özkes, eski BDP milletvekili Ufuk Uras, gazeteci Etyen Mahçupyan gibi isimler var.

Ahmet Davutoğlu, bu ay sonunda yeni partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek. Davutoğlu’nun genel başkan olacağı yeni partinin kurucu yönetiminde kimlerin yer alacağı büyük oranda netleşti. Yaklaşık 70 kişinin yer aldığı kurucu listesinde 15 ismin kadın olduğu belirtildi.

Kurucular kurulu listesinde yer alan isimler

Ahmet Davutoğlu’nun vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları kurucular kuruluna taşıdı.Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre kurucular kurulu listesinde yer alan bazı isimler şöyle:

“Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Kemal Atmaca, Ahmet Akçay, Abdullah Yeşil, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Hacı Bilal Aslan, Namık Ergün, Hüseyin Gürsoy, Yavuz Cengiz, Diyadin Uçar, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci, Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, İrfan Karataş, Ahmet Çelik, Yavuz Bayraktar, Namık Ergün, İhsan Özkes, Cihan Öztunç, Sedat Çakıroğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Yeşim Karadağ, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat, Aydın Altaç, Timuçin Oğuz, Seyfettin Bilen, Mehmet Ali Pulcu, Cesim Gökçe, Rumi Bekiroğlu, İslam Meral, Yılmaz Erten, Osman Sert, Fırat Özkan, Yavuz Değirmenci, Aynur Algül, Recep Nişancı, Cemile Bayraktar, Tarık Güneş, Abdurrahman Dimez.”

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