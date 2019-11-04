Bu köyde evler bedava! Üstelik yerleşene bin Euro da yardım var

5 bin euroluk tadilatı var

Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek. Tadilatın ardından yenilen yapılar tapu sahibinin isteğine göre işyeri, dükkan, otel, restoran veya çeşitli amaçlarla da kullanılabilecek.