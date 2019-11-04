Bu köyde evler bedava! Üstelik yerleşene bin Euro da yardım var
İTALYA'da boş kalan köyleri doldurmak için artık ücretsiz ev dağıtılıyor, üstüne de çocuk başına bin euro veriliyor.
İtalya'da nüfus kaybıyla başa çıkmak için 1 euro'ya ev satan kasabaların sayısında artış yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo Giambrone çıtayı yükseltti. Giambrone, kasabadaki terk edilmiş evlerin ücretsiz verileceğini söyledi.
Projeyle ilgili CNN'e açıklama yapan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Beni incitiyor" diye konuştu.
Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmemesini engelleyemediğini belirten Giambrone, 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.
5 bin euroluk tadilatı var
Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek. Tadilatın ardından yenilen yapılar tapu sahibinin isteğine göre işyeri, dükkan, otel, restoran veya çeşitli amaçlarla da kullanılabilecek.