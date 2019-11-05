Nazlı Ilıcak cezaevinde adeta çökmüş! Son görüntüleri şoke etti

Mehmet Ali ve Aslı Ilıcak isminde iki çocuğu olan Nazlı Ilıcak, cezaevine girmeden önce boğazdaki yalısında hayli rahat bir yaşam sürüyordu. Cezaevinden Erdoğan'a mektup gönderen Nazlı Ilıcak yaşı dolayısıyla şartlara katlanamadığını söylemiş ve tahliyesini istemişti. Her katıldığı duruşmada da bu durumunu hatırlatan Nazlı Ilıcak, içerde hayli yıpranmış.