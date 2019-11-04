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Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Fenerbahçe'nin "TFF ve savcıları göreve davet ediyoruz" başlıklı açıklamasının ardından Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem hatalarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." kısmı dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamaları sonrası Trabzonspor da Twiter'dan çok sert bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına da yer verildi. Bordo-mavili ekip, ayrıca pozisyonların yer aldığı bir video da paylaştı. Kulübün bu paylaşımını binlerce bordo-mavili taraftar beğendi.

"Türk futbolundan elinizi çekin"
"Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"

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