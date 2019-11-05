Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

Müzik piyasasına geri dönen ve büyük ses getiren ünlü rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'Mekanın Sahibi' ile ilgili çalıntı iddialarının ardından Spotify da Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına 'Mekanın Sahibi' isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı.

Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı.

Şarkı çalıntı mı?

Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.

YouTube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in 'Work My Move' adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü.

Online müzik platformu Spotify da şarkıyı listesinden kaldırdı.

Norm Ender kimdir?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. ATV televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.