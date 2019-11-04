Kabine toplantısı sonrası Bülent Arınç açıklaması

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'KHK'lar faciadır' diyen Bülent Arınç'a cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, 'KHK'lar faciadır' sözleriyle büyük tepki çeken Bülent Arınç'a da cevap verdi.

'O gece yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz'

Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizn desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur..'' ifadelerini kullandı.