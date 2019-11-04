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Himalaya'ya YPG paçavrası dikecekti! Düşüp öldü

Himalaya dağlarına YPG paçavrasını dikmek isteyen terörist dağcı düşerek öldü. Kısa bir süre önce YPG saflarında savaşan terörist dağcının 8 kişilik bir ekiple dağa tırmandığı, terör örgütüne destek amacıyla YPG bayrağını dikmeye çalıştığı sırada düştüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt paçavrasını dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

Terörist dağcının, Himalaya'ya YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

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