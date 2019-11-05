2020 yılı kırmızı ışık ihlali, alkol, cep telefonu ve hız cezaları

1 Ocak 2020 itibariyle motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları ve pasaport ücreti yüzde 22.58 zamlanacak.

2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2020 itibariyle 235 liradan 288 liraya çıkacak. Emniyet kemeri cezası 132 lira, cep telefonu ile konuşmanın cezası 288 lira, hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası 288 lira, alkollü araç kullanma cezası 1.228 lira olacak.

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak.