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Guti, teknik direktörlük için Almeria ile anlaştı

Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Guti, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria'nın teknik direktörü oldu.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria'nın teknik direktörü olmak için anlaşma sağladı.

Ligde geride kalan 14 haftanın ardından 2. sırada olan Almeria, Portekiz'li teknik direktör Pedro Emanuel ile yollarını ayırmasının ardından yerine Guti ile anlaştı.

Almeria kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda, Guti'nin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda futbol oynadığı dönemde forma numarası olan 14'e atıfta bulunarak, "Stat üzerinde bir 14 numaranın uçtuğu görüldü." diye yazıldı.

Ayrıca Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistan Kraliyet Mahkemesi danışmanlarından Turki Al-Şeik de sosyal medya hesabından, Guti ile çektirdiği bir fotoğrafının altında "İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsanesiyle" yazısını paylaştı.

İspanyol basını, Almeria'nın, anlaşmaya vardığı Guti ile yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.

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