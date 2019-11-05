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Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışına girmişti. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 1 haftalık arayışın ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, resmi hesabından yaptığı açıklamayla yarın yapılacak antrenmanda İlhan Palut'un takımın başında olacağını duyurdu.

Palut, ilk kez Süper Lig'de
Teknik Direktör İlhan Palut, geçtiğimiz ekim ayının başında Hatayspor'la yollarını ayırmıştı. Hatayspor ile 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Palut, geçtiğimiz sezon play-off finalinde Gaziantep FK'ya kaybederek takımını Süper Lig'e çıkaramamıştı. Palut kariyerinde ilk kez Süper Lig'de yer alan bir kulübü çalıştıracak.

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