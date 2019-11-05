Gözde Kırdar'ın forması emekli edildi

Gözde Kırdar, törende yaptığı konuşmasında, "Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Bu güzel organizasyon için tüm VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum" dedi.