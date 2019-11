Son depremler Şili'de 6 büyüklüğünde oldu tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.

Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Felt #earthquake (#Erdbeben) M3.1 strikes 9 km N of #Sion (#Switzerland) 8 min ago. Please report to: https://t.co/0lOqQz5bbK pic.twitter.com/2ess42pg3g