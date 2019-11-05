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Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA 'da büyük bir FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

67 kişi yakalandı

05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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