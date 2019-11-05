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Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine hükümetten ilk tepki

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında hapiste bulunan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, "Biliyoruz ki, ne olursa olsun millet irfanı/vicdanı FETÖ'nün filizlenmesine asla izin vermeyecektir." yorumu geldi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında FETÖ'cüler tarafından kumpasın mimarları olarak anılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine, Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verildi. Karar kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanırken, şehit aileleri ve kumpas mağdurları da karara isyan etti.

AK Parti'den karara ilişkin ilk açıklaması ise Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemeler ne idam kararları verdi. Millet o kararları yırtıp attı, idam edileni bağrına bastı. Diğer yandan ne beraat/tahliye kararları verildi ama millet vicdanında mahkum oldu. Biliyoruz ki, ne olursa olsun millet irfanı/vicdanı FETÖ'nün filizlenmesine asla izin vermeyecektir."'

Turan şöyle devam etti;

"Bakacak yüzümüz olsun"

Her kararımızda/söylemimizde 251 şehidimizi, 2193 kahraman gazimizi hatırlamalı, FETÖnün oluşturduğu büyük toplumsal travmayı/tahribatı unutmamalı! Yarın Ömer Halisdemir'in, Halil Kantarcı'nın, Abdullah Olçok'un ve tüm kahramanlarımızın yüzüne bakabilecek temiz bir yüzümüz olsun."

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