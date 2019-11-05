Emre Can Ambra Battilana Gutierrez'le aşk yaşıyor
Juventus'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can, gönlünü Miss İtalya 2010 finalisti Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırdı.
Futbol hayatına İtalyan devi Juventus'ta devam eden Emre Can, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da güzellerin ilgi odağında. Geçen yıl uzatmalı sevgilisi Maria Cataleya'dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun kalbi, İtalyan basınının iddiasına göre boş değil. Genç yıldız, konuşulanlara göre bir süredir Filipin asıllı İtalyan model Ambra Battilana Gutierrez ile birliktelik yaşıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Gözlerden uzak mekanlarda buluşan ikili, temkinli davranıp birbirlerini sosyal medyada takibe almasa da sürpriz aşk çoktan İtalyan internet sitelerini süslemeye başladı.
Emre Can'ın gönlünü Miss İtalya 2010 finalisti Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırması "Emre'ye mis gibi sevgili" yorumunu da beraberinde getirdi.
26 yaşındaki İtalyan model, iki yıl önce ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldığını iddia ederek tüm dünyada olay olmuştu.