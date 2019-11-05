Emre Can Ambra Battilana Gutierrez'le aşk yaşıyor

Futbol hayatına İtalyan devi Juventus'ta devam eden Emre Can, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da güzellerin ilgi odağında. Geçen yıl uzatmalı sevgilisi Maria Cataleya'dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun kalbi, İtalyan basınının iddiasına göre boş değil. Genç yıldız, konuşulanlara göre bir süredir Filipin asıllı İtalyan model Ambra Battilana Gutierrez ile birliktelik yaşıyor.