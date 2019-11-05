Ahmet Altan tahliyesine üzülmüş! Nazlı Ilıcak sevinçle çıktı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak'ın 'örgüte yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan'ın ise 'örgüte yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Altan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verildi. Diğer sanıklar da hapis cezasına çarptırıldılar.





Nazlı Ilıcak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Heyet, sanık Nazlı Ilıcak hakkında 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlık duymasını dikkate alan heyet cezayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak'ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Jandarma eşliğinde Karbey Sosyal Tesisleri'ne getirilen Ahmet Altan'ı burada kardeşi Mehmet Altan, yakınları ve gazeteci Hasan Cemal Karşıladı.



Ahmet Altan'a indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme, sanık Ahmet Altan için 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamadı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Altan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

Üç sanığa da indirimsiz hapis cezası Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında yargılamadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak takdiri indirim uygulamadı.





Mehmet Altan'a beraat

Sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediğinden ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi. Hakkındaki tüm adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 ABD dolarının ise iadesine karar verildi.

Anayasayı ihlalden ceza yok

Mahkeme sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ayrıca 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

Ahmet Altan : üzüldüm

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edilen Ahmet Altan tahliyesine ilişkin şunları söyledi:

-“İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki" şeklinde konuştu.

Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" İfadelerini kullandı.