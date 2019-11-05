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Meral Akşener: Seçil öğretmene selam olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mecliste partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Cumhuriyet ortak değerimiz. Böyle bir şekilde buluşmayalı uzun zaman olmuştu. Milletimizin beklentisi ve mesajı kutuplaşmadan uzaklaşmaktır. 25 yıl sonra yönetimi el değiştiren İstanbul ve Ankara’daki büyükşehirler coşkulu kutlamalar yaptı. Milletimiz kutlayınca Saray da kutluyor. Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz bizim ortak değerlerimizdir.

İYİ Parti’nin ilk gününden bu yana dile getirdiğim yeni dil işte tam olarak budur. Şahsi menfaatlere dayalı değil milletimizin menfaatlerinde dayalı dil en önemli ihtiyacımızdır. Siz, iyi ve cesur insanlar; Allah hepinizden razı olsun.

Şırnak’ta 29 Ekim’de minik öğrencileriyle ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan Seçil öğretmene selam olsun.  

Ülke olarak zor zamanlardan geçiyor. Son 10 yıldır dünyanın başına bela olan Büyük Ortadoğu projesi ülkemizin kapısına dayandı. Dünyada aklı başında hiçbir devlet teröristlere acentelik yapmaz."

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