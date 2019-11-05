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Renault'dan kasım ayına özel kampanya caiz faiz oranları

Renault, kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin lira kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Öte yandan, Renault'un hafif ticari modellerinde 50 bin lira kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100 bin lira kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.

Kasımda hurda teşviki ile Clio HB 74 bin 900 liradan, Megane Sedan ise 105 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin lira, uzatılmış garantide ise 500 lira indirim imkanı da bulunuyor.

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