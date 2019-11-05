SON DAKİKA
Ankara'da büyük bir FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı! Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt
Fetullah Gülen'in Ermeni papaza yazdığı skandal mektup ortaya çıktı!
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Motorlu Taşıtlar Vergisi emlak vergileri ceza ve harçlarda artış oranı belli oldu
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine hükümetten ilk tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda
İstanbullular dikkat! 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
Bebek bakımında hijyen kuralları aşırı temizlik yapmayın!
Güzel avrat otu bitkisi nedir zehirli mi ıspanaktan nasıl ayırt edilir?
Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor - Canlı Yayın
Okullar 15 tatil ne zaman başlıyor hangi ayda kaç gün tatil?
Yorumlar