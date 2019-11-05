Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan tepki çeken yazı!

AK Parti'nin kanun değişikliklerinden 'solcuların yararlandığını' öne süren Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler" ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından hayata geçirilen kanun değişkiliklerine değinen Ali Karahasanoğlu, 'Sivas mazlumlarının, küçük yaşta evlilik yapanların ve aile içi şiddet sonucunda hakkında uzaklaştırma kararı alınan babaların' yararlanması gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Küçük yaşta evlilik yapanlar..."

Sivas mazlumları AK Parti’nin bir iyiliğini henüz göremediler ama.. Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler ama.. Aile içi şiddet adı altında, 'Kocam bana ruj parası vermedi, ekonomik şiddet uyguladı' denilerek, hakkında uzaklaştırma kararı verilen evin babaları, henüz AK Parti’nin kanun değişikliklerinden kendi hisselerine düşen bir yenilikle tanışamadılar ama.. Nafaka mağdurlarının durumlarını yeniden düzenleyen bir kanun, söz verilmiş olmasına rağmen, henüz çıkarılamadı ama...

"Atatürk’e eleştiri getiriyorsanız cızzz"

Düşünceyi ifade hürriyeti ekseninde işlenen suçlarda, birçok solcunun yararlanacağı yeni düzenlemeler getirildi. Solcuların işlediği suçlardan, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kapsam içine alındı. Devlete küfür, kapsam içine alındı. Dine yönelik hakaretler, kapsam içine alındı.

Ama.. Atatürk aleyhine işlenen eleştiriler, kapsam içine alınmadı...

Cumhurbaşkanı’na küfür ediyorsanız.. Değişikliklerden, kanundaki yeniliklerden yararlanıyorsunuz.. Atatürk’e eleştiri getiriyorsanız, cızzz.. Yanıyorsunuz.. Ama bunlar daha bir şey değil.. Yargı içtihatları ile, daha önümüze neler gelecek, neler.. Onlara da hazırlanmamız gerekecek.. Bir cebinden faşist.. Bir cebinden devrimci kimlik çıkan örgütler bile, kanun değişikliklerinden yararlanır hale gelecek.

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