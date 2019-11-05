Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız kazandırdı

Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı ekip milli yıldız ve iki eski oyuncusu için nabız yokluyor.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı. Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

Listede Kenan Karaman'da var

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.

Onyekuru ve Ndiaye için görüşmelere başlandı

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray yönetiminin, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin menajeri olan William D'avila ile bir araya geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ünlü menajer ile yaptığı görüşmede iki futbolcuyu da 1.5 yıllığına kiralamak istediğini belirtti.