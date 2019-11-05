Adamotu bitkisi nedir ıspanağa benziyor zehirli mi nası anlaşılır?

Ispanak zehirlenmesi Türkiye'nin gündeminde, vatandaş zehirleneceğim korkusuyla ıspanak yemiyor. Şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı ve zehirli olan ıspanağın içine karışan adamotu ve güzel avrat otu dedi. Peki adamotu bitkisi nasıldı, kökü neye benzer, ıspanağa benziyor mu?

Ispanak zehirlenmesi bugün Türkiye'nin gündemine oturdu. Zehirlenen kişi sayısı artınca Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı ve zehirli olan ıspanak değil içine karışan otlar dedi. Peki ıspanağın içine karışan güzel avrat otu ve adam notu nedir, ıspanağa benzer mi ve neden zehirli?

İl Tarım Müdürlüğü açıkladı : Ispanaktaki ot

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ispanaktan zehirlenmelere bir yabancı otun sebep olduğu bildirildi. Tarım bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

-Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"

Adamotu bitkisi: Adamotu zehirli midir: Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur. En ileri aşaması ise nefes darlığı ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden kullanımı uzman kontrolü ya da bilgisi dahilinde olmalıdır.