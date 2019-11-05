Ispanak zehirlenmesinde sayı arttı! Tarım il müdürlüğü belirtileri açıkladı

İSTANBUL'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı 108'e çıktı. Zehirlenmenin belirtilerini Tarım il müdürlüğü açıkladı. Ispanağa benzeyen ve zehirlenmeye kaynak gösterilen otun adam otu olduğu söyleniyor.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan son açıklamada ıspanak zehirlenmelerine ilişkin şu bilgiler verildi:

- "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır".

Ispanak zehirlenmesi belirtileri

Tarım il müdürlüğü ıspanak zehirlenmesinin belirtilerini de kamuoyu ile paylaştı. Zehirlenmenin klinik bulguları şöyle:

Görme bulanıklığı,

Cilt kuruluğu,

Taşikardi,

Kabızlık

Bazen hipertansiyon belirtileri



Ispanak zehirlenmesi sebebiyle tedavisi süren kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı söyleniyor.