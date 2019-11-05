Araç alacaklar dikkat! Renault ve Dacia'dan Kasım ayına çok uygun fırsatlar

Renault, kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunarken Dacia da Kasım ayı boyunca sürecek ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli sıfır faiz kampanyası başlattı.

Dacia açıklamasına göre, şirket, kasım ayı boyunca sürecek ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli sıfır faiz kampanyası başlattı.

Dacia'dan sıfır faiz

Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Hafif ticari Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz seçeneği bulunuyor.

Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı sunuluyor.

Kasımda hurda teşvikli Logan ECO-G 80 bin 400 TL'den, Sandero ECO-G 83 bin 400 TL'den, Lodgy ECO-G 91 bin 900 TL'den ve Duster ECO-G ise 93 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

Cazip faiz oranları ve hafif ticari araçlarda sıfır faiz

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin lira kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Öte yandan, Renault'un hafif ticari modellerinde 50 bin lira kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100 bin lira kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.



Kasımda hurda teşviki ile Clio HB 74 bin 900 liradan, Megane Sedan ise 105 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin lira, uzatılmış garantide ise 500 lira indirim imkanı da bulunuyor.