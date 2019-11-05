Ahmet Altan kimdir tahliye oldu aslen nereli eşi ve çocukları

Ahmet Altan FETÖ'yle işbirliğinden dolayı tutuklanmıştı. Mahkeme son kararını verdi ve Ahmet Altan cezaevinden tahliye oldu. Peki Ahmet Altan kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan kimdir mesleği nedir? İşte tahliye olan 68 yaşındaki Ahmet Altan hakkında merak edilenler...

Ahmet Altan kimdir, kaç yaşında ve kaç gün cezaevinde yattı araştırmaları tahliyesinin ardından merak konusu oldu. FETÖ ile işbirliği içinde olan gazeteci Ahmet Altan tutuklanmıştı. Tahliyesinin ardından merak konusu oldan Ahmet Altan 68 yaşında ve Gülnur Altan ile evli. 2 tane çocuğu var.

1950 senesinde dünyaya gelen Ahmet Altan aslen Ankaralıdır ve şu anda 68 yaşındadır. Ahmet Altan'ın babası ünlü gazeteci yazar Çetin Altan annesi Kerime Altan'dır. Ahmet Altan'ın Mehmet Altan isminde bir erkek, Zeynep Bakan adında bir kızkardeşi var.

Ahmet Altan’ın tam adı Ahmet Hüsrev Altan’dır. Geçmişte Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Altan, FETÖ'yle olan işbirliğinden dolayı tutuklanmıştı. Peki Ahmet Altan'ın eşi ve çocukları kimdir?

AHMET ALTAN KİMDİR: Ahmet Altan, 1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biriydi. Bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

AHMET ALTAN'IN EŞİ KİMDİR : Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan oyuncu Bülent Bilgiç'in kardeşi ve gazeteci yazar Hıncal Uluç'un da dayısının kızı. Ahmet Altan karısı Gülnur Altan ile lise ikinci sınıftayken kaçarak yıldırım nikahıyla gizlice evlenmiş. Evlilikleri zorlu geçen Ahmet Altan ve Gülnur Altan çiftinin 1972'de ilk çocukları Sanem Altan doğar. 1980'de de oğlu Kerem Altan dünyaya gelir. O yıl Ahmet Altan eşinden ayrılıp ayrı bir eve çıkar. O günden sonra Ahmet Altan karısından boşanmasa da evililikleri kağıt üstünde kalmıştır.

AHMET ALTAN'IN ÇOCUKLARI KİMDİR : Ahmet Altan'ın çocukları Sanem Altan ve Kerem Altan babalarının izinden girip gazeteci oldular. Kerem Altan ismi haberciliğinden çok Defne Joy Foster'ın şüpheli ölümü ile gündem oldu. Kerem Altan bu olaydan FETÖ sayesinde kurtuldu iddiaları bulunuyor.

AHMET ALTAN'IN EĞİTİMİ : Gazeteci yazar Çetin Altan’ın iki oğlundan biri olan Ahmet Altan bir süre Robert Kolej’e devam ettikten sonra Ankara Koleji’nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

AHMET ALTAN'IN MEDYA GEÇMİŞİ : Ahmet Altan’ın Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığı serüveni Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti.

Ahmet Altan'ın yazdığı kitapları : Dört Mevsim Sonbahar (1982), Sudaki İz (1985), Yanlızlığın Özel Tarihi (1991), Tehlikeli Masallar (1996)

Kılıç Yarası Gibi (1998), İsyan Günlerinde Aşk (2001), Aldatmak (2002)

En Uzun Gece (2005), Son Oyun (2013), Ölmek Kolaydır Sevmekten (Mart 2015), Bir Hayat Bir Hayata Değer (Ekim 2015)