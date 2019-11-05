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Su kesintisi 5 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerine bugün yani 5 Kasım Salı günü 10-20 saat arasında su verilmeyecek. Bakım ve onarım çalışması sonucu Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde sular kesik olacak. Peki sular ne zaman gelecek, saat kaçta İSKİ son açıklama.

İSTANBUL su kesintisi sonucu bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintileri 10-20 saat arasında sürecek. 5 Kasım Salı günü İstanbul'un belli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin Bakım ve onarım çalışması sonucu Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde sular kesik olacak. Peki su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi’nde yapılacak olan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle su alamayacak vatandaşlar, suların bulunduğu bölgeler için ne zaman ve saat kaçta geleceğini öğrenmek istiyor. İşte, İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 5 Kasım'da saat 11.00'den itibaren bazı bölgelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İSKİ'nin, çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacağı ifade edilen açıklamada, böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

10 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAK MAHALLELER

Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.

Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.

Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.

Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.

Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.

Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.

Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.

Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."

20 SAAT SU VERİLEMEYECEK MAHALLELER

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

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