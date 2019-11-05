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Umut Bulut Fenerbahçe'ye 11 gol attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut, Fenerbahçe kalesine 11. golünü attı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçının tek golünü atan Umut Bulut, takımına sezonun ilk galibiyetini getirdi.

Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe kalesine golünü atan Umut Bulut, sarı-lacivertlilere karşı 11. golünü de buldu. Bulut, kariyerinde 12 golle en çok golü Antalyaspor'a atarken, Beşiktaş'a 7 gol, Galatasaray'a 5 gol, Trabzonspor'a ise 2 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu Umut Bulut'un 609 resmi maçta 199 golü bulunuyor.

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