Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan çıktı sırada Osman Kavala ve Mümtaz’er Türköne var

FETÖ'den hapis yatan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edilirken, Nagehan Alçı içeride yatan Osman Kavala ve Mümtaz’er Türköne'yi gündeme getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan ve bugün hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi.

3 yılı aşkın hapis yatan Altan ve Ilıcak'ın tahliyesini yazısında değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kararı doğru bulan isimler arasındaydı.

Davanın ülkenin turnusol kağıdı olduğunu savunan yazar, herkesin yalnızca kendisi için çırpındığına, kimsenin derdinin özgürlük ve hukuk olmadığına şahit olduğunu yazdı.

Kavala ve Türköne de tahliye edilmeli

Alçı, Gezi'nin eyyemlerini finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala ve FETÖ'den yatan Mümtaz'er Türköne'ye dikkat çekti:

"Bundan sonra sırada Osman Kavala ve Mümtaz’er Türköne var. Bu davalardan bahsedilirken Türköne’nin ismi sırf ülkücü kökenli olduğu için neredeyse hiç zikredilmiyor. Bu büyük bir adaletsizlik.

Osman Kavala’nın da bunca zamandır tutuklu olması bir hukuk garabeti. Duruşması 24-25 Aralık’ta. Avukatı İlkan Koyuncu ile görüştüm. Öncesinde AİHM kararı bekleniyor, Şayet çıkarsa etkisi olabilir. Ancak AİHM kararı çıksın ya da çıkmasın yeni yargı paketinin tesis etmek istediği iklim hakim olmalı ve Osman Kavala da tahliye edilmeli…"