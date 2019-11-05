Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep edecek

Halkbank'ın ABD'deki avukatlarından Andrew Hruska, İran'a yönelik yaptırımların delinmesine ilişkin ABD'li savcıların hazırladığı iddianamenin reddi ve davanın düşürülmesi talebinde bulunacak.
Manhattan'da bulunan ABD federal mahkemesinde davanın düşürülmesi talebinde bulunan Hruska, aynı zamanda bankanın ABD Bölge Savıcısı Richard M. Berman için redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti.
Duruşma bugün
Halkbank davasında bugün duruşma görülecek. Savcılar, Halkbank'ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza yoluna gidilebileceğini söylemişlerdi. Halkbank ilk duruşmaya katılmamıştı.
6 suçlama yöneltiliyor
Halkbank'a 'ABD'yi dolandırmaya teşebbüs', 'ABD'nin İran yaptırımlarını delme', 'banka dolandırma', 'banka dolandırmaya teşebbüs', 'para aklama' ve 'para aklamaya teşebbüs' gibi 6 suçlama isnat ediliyor.
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