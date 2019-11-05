SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde! Öğrenim kredisine yüzde 10'luk zam yapılacak Haberin devamı. CANLI YAYIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor! Gündeme dair önemli açıklamalar Haberin devamı. Sağlık Bakanlığı açıkladı! Ispanak zehirlenmelerinin sebebi ortaya çıktı! iki ile daha sıçradı sayı giderek artıyor Haberin devamı.
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp üzerinden hükümet yetkililerinin telefonlarına sızıldı

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp üzerinden, üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızıldığı iddia edildi. Sızma işleminde kullanılan yazılımın ise israilli bir firmaya ait olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde pek çok üst düzey hükümet yetkilisinin telefonuna Whatsapp uygulaması üzerinden sızıldı. İddia Reuters haber ajansına ait.

Reuters bu iddiayı Whatsapp şirketinin konuyla ilgili yürütülen iç soruşturmasıyla ilgili bilgi veren bir kaynağa dayandırdı.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Pakistan, Hindistan ve Bahreyn'de, aralarında üst düzey hükümet yetkililerinin de olduğu pek çok kişinin telefonuna sızma gerçekleştirildi. Bu siber saldırının arkasında kimler ya da hangi hükümetler olduğu henüz bilinmiyor.

Sızmaların arkasında İsrailli firma NSO var

Telefonlara sızmak için kullanılan programın ise İsrailli NSO adlı şirkete ait olduğu belirtiliyor.

Whatsapp siber saldırıdan etkilenen kullanıcılara bu hafta uyarı gönderdiğini duyurdu

Bu hafta NSO Grup'a karşı bir dava açan Whatsapp, İsrailli şirketin siber saldırı yazılımları geliştirerek bunları dünya genelinde pek çok hükümete sattığını iddia ediyor.

İsrailli firma daha önce sözkonusu yazılımların sadece devlet kurumlarına suç ve terörle mücadelede kullanılması için satıldığını açıklamıştı.

Şirketin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

Suikastçilerin NSO Grup'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediği iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Köşeye sıkışan terör örgütünün kalleş planına bakın
Merkez Bankası'ndan yıllık enflasyon raporu! Dikkat çeken tespitler
Bakan Berat Albayrak'tan müjde! 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık
Komutanlar Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin tahliye kararına ateş püskürdü
Zehirli ıspanağı kaynağı belli oldu! Tarlaya giden oda başkanı şeytan otu buldu
Araç alacaklar dikkat! Renault ve Dacia'dan Kasım ayına çok uygun fırsatlar
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek'ten Babacan Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert sözler
Ahmet Altan'ın çocukları işte kızı Zeynep ve oğlu Mehmet Alkan
Florin Andone'nin bonservisi 5 milyon Euro
Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan çıktı sırada Osman Kavala ve Mümtaz’er Türköne var
Nazlı Ilıcak yaşı kaç evlilikleri kızı Aslı ve oğlu Mehmet Ali kimdir?
Yorumlar