WhatsApp üzerinden hükümet yetkililerinin telefonlarına sızıldı

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp üzerinden, üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızıldığı iddia edildi. Sızma işleminde kullanılan yazılımın ise israilli bir firmaya ait olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde pek çok üst düzey hükümet yetkilisinin telefonuna Whatsapp uygulaması üzerinden sızıldı. İddia Reuters haber ajansına ait.

Reuters bu iddiayı Whatsapp şirketinin konuyla ilgili yürütülen iç soruşturmasıyla ilgili bilgi veren bir kaynağa dayandırdı.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Pakistan, Hindistan ve Bahreyn'de, aralarında üst düzey hükümet yetkililerinin de olduğu pek çok kişinin telefonuna sızma gerçekleştirildi. Bu siber saldırının arkasında kimler ya da hangi hükümetler olduğu henüz bilinmiyor.

Sızmaların arkasında İsrailli firma NSO var

Telefonlara sızmak için kullanılan programın ise İsrailli NSO adlı şirkete ait olduğu belirtiliyor.

Whatsapp siber saldırıdan etkilenen kullanıcılara bu hafta uyarı gönderdiğini duyurdu

Bu hafta NSO Grup'a karşı bir dava açan Whatsapp, İsrailli şirketin siber saldırı yazılımları geliştirerek bunları dünya genelinde pek çok hükümete sattığını iddia ediyor.

İsrailli firma daha önce sözkonusu yazılımların sadece devlet kurumlarına suç ve terörle mücadelede kullanılması için satıldığını açıklamıştı.

Şirketin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

Suikastçilerin NSO Grup'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediği iddia edilmişti.