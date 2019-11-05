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Merkez Bankası'ndan yıllık enflasyon raporu! Dikkat çeken tespitler

Merkez Bankası, yayınladığı raporda ekim ayında tüketici fiyatları enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığını, yıllık enflasyonun enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini belirtti.

Ekim ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlayan TCMB'ye göre ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 2.0 artarken, yıllık enflasyon 0.71 puan azalarak yüzde 8.55'e geriledi.

Merkez Bankası raporu

Ekim ayında gıda enflasyonundaki yavaşlamada işlenmiş gıda fiyatlarının etkili olduğunu ve temel mal grubundaki düşüşte diğer temel mallar grubu kaynaklı baz etkisinin önce çıktığını bildiren Merkez Bankası'nın raporunda şöyle denildi:

Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 2.00 oranında artmış, yıllık enflasyon 0.71 puan azalarak yüzde 8.55’e gerilemiştir. Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıkmış, yıllık enflasyon enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde gıda enflasyonundaki yavaşlamada işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, temel mal grubundaki düşüşte diğer temel mallar grubu kaynaklı baz etkisi öne çıkmıştır. Hizmet yıllık enflasyonu ulaştırma dışındaki grupların desteğiyle gerilemeye devam etmiştir. Öte yandan, enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de yüksek bir oranda artmıştır. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam etmiş, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seviyeler korunmuştur. 

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