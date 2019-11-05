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Komutanlar Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin tahliye kararına ateş püskürdü

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine, Mehmet Altan için de beraat kararı çıkmasına FETÖ'nün Balyoz kumpasında hapis yatan komutanlar sert tepki gösterdi.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ'den yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine, Mehmet Altan'ın da beraatine karar vermesine gelen tepkiler sürüyor. Verilen karara, FETÖ kumpaslarında hapis yatan komutanlar tepki gösterdi.

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan, FETÖ’nün sahte belgelerle hazırladığı tespit edilen Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına sahip çıkmış ve medya organlarında savunmuşlardı.

Ahmet Altan’ın başında olduğu FETÖ’den kapatılan Taraf gazetesinde askerlere yönelik kumpasların sahte belgeleri hedef gösteren manşetlerle kamuoyu gündemine taşınmıştı.

“Medya ile ülkenin canına okuyun”

Balyoz ve İzmir'deki casusluk davalarını gerekçe gösterip, Donanma Komutanlığı'ndan istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner, mahkemenin kararını şu sözlerle eleştirdi;

“Bugün yarın başlarlar yine ekranlarda boy göstermeye” 

Balyoz kumpasında 3,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Kardak Komutanı emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, dün tahliye kararına tepkisini şu şekilde gösterdi; 

“Hurafeye inanan bir zavallıdan farkı ne acaba?”

Balyoz kumpasında 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise kararı şöyle yorumladı: “Ahmet Altan hâlâ Balyoz’un darbe olduğuna inanıyormuş! Hurafeye inanan bir zavallıdan farkı ne acaba? İşlediği iddia edilen tartışmalı suçtan değil; işlediğini bildiğim Balyoz’daki insanlık suçundan yargılansaydı tahliyesine üzülürdüm. Yargının halleri insanı duygusuz kılıyor.”

''Aldığı cezanın miktarı yeterli midir?''

Balyoz kumpası mağduru bir diğer komutan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel ise tahliye kararına tepkisini şu sözlerle ifade etti;

Serdar Atatürk'ün sözüyle tepki gösterdi

Balyoz kumpasında 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Bora Serdar, Atatürk’ün sözünden alıntı yaparak karara tepkisini gösterdi.  

Serdar şunları söyledi;

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