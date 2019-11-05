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Köşeye sıkışan terör örgütünün kalleş planına bakın

SURİYE Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası taşlar yavaş yavaş yerine otururken terör örgütü PKK yine hainliğinden vazgeçmiyor. PKK bir kaos ortamı yaratmak için yine sivillere yöneldi.

Barış Pınarı Harekâtı ile bölgede huzur ve güveni tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hayatın normale dönmesi için devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak gösterdiği gayretleri baltalamak için her türlü tezgahı kuran terör örgütü, bu kez de Tel Abyad'da masum sivil insanları katletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre korkutarak, sindirerek yerlerinden ettikleri bölge halkının, güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak, bölgede kaos ortamı yaratmaya çalışıyor.

Halkı Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik ediyorlar

Daha da ileri giden terör örgütü, "Saldırı Türkiye tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalışıyor. Halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik eden örgüt, böylelikle sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedefliyor.

Bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermek için çaba harcıyorlar

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili PKK/YPG/KCK terör örgütü, her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam ederken, yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermek için çaba harcıyor.

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