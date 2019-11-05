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Galatasaray Real Madrid maçı için yola çıktı

Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, İspanya'ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

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