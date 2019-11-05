Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili basında yer alan iddialara isyan etti. Davutoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamasında üniversiteye yönelik kampanyanın siyasi olduğunu vurguladı ve 28 Şubat benzetmesi yaparak ''bunları milletimizin şaşmaz vicdanına havale ediyorum'' dedi.

Ahmet Davutoğlu, kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bankadaki tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulması ve bununla ilgili medya organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Medyada yer alan haberlerde Davutoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis ettiği iddia edilmişti. Daha önce de Halkbank, üniversitenin tüm varlıklarına tedbir koydurmuştu. Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne arazi tahsisinin iptali ve bununla ilgili çıkan haberleri 28 Şubat ve 17-25 Aralık sürecine benzetti.

Milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar

Davutoğlu, "Bugün aynı yollardan geçenler, aynı eğitimi alanlar, aynı havayı soluyanlar yine aynı şekilde ülkemizde siyasetin, alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar" dedi ve üniversite aleyhindeki kampanyanın siyasi eylemin bir parçası olduğunu savundu.

Siyasetin önünü kesmeye çalışıyorlar

Üniversitenin kurucusu Ahmet Davutoğlu da bugün facebook hesabından şu açıklamayı yayınladı: Gerek 28 Şubat’ta, gerek 17-25 Aralık sürecinde, öncesinde ve sonrasında kesinleşmemiş iddianameler, üretilmiş sahte deliller, hukuk diline çevrilmiş iftiralar ve paralel devlet yapısı taassubu ile alınan haksız kararlar ile ülkenin kaderine yön verilmeye çalışıldığını görmüştük. Bugün aynı yollardan geçenler, aynı eğitimi alanlar, aynı havayı soluyanlar yine aynı şekilde ülkemizde siyasetin, alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar.

28 Şubat’ta ve 17-25 Aralık sürecinde yapılanların aynısı yapılıyor



Üniversite için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük yoktur

Kısa zamanda ülkemizin güzide bir eğitim kurumu haline gelen Şehir Üniversitesi’ne karşı başlatılan kampanya bu kasıtlı siyasi eylemin bir parçasıdır. İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük yoktur. Üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur. İddiada bahsedilen İstanbul Şehir Üniversite’sine arazi tahsisi 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 2/i maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir.”

İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük yoktur



Değişen Türkiye’deki hukuk anlayışıdır

“Başbakanlığım döneminde rehberim hukuk ve şeffaflık, hassasiyetim milletin hakkını korumak olmuştur. Bu imza ile bir akrabaya ayrıcalık tanınmamış, özel bir şirkete kıyak geçilmemiş, yeni haksız zenginlik kapıları açılmamış, düne kadar ismi bilinmeyen kişilere rant dağıtılmamıştır. Devir işlemine imkân sağlayan yasalar da, atılan imzalar da değişmemiştir.

Hiçbir şey değişmedi. Değişen Türkiye’deki hukuk anlayışıdır



Bugün ses yükseltme günüdür

“İnandığım değerler uğruna her türlü siyasi mücadeleye hazır olduğumu aziz milletim bilmektedir. Siyasi mücadele verilecekse bunun adresi de bellidir, kişiler de bellidir, yeri de bellidir. İktidar kibri ile binlerce öğrencinin umudu ile oynanmasını, yüzlerce öğretim üyesinin maaşlarına el konulmasını, ülkemizin en mümtaz eğitim kurumlarından birinin tartışma konusu yapılmasını kabul etmek ise mümkün değildir.

Demokrasi diyenlerin geldiği nokta ibret vericidir

Siyasi partiler bir iddia ile ortaya çıkar, millete gider, seçmen de kimi doğru görüyorsa ona oy verir. Son 20 yıldır demokrasi diyenlerin geldiği nokta ibret vericidir. Yaşananlar bundan sonra ne tür hukuk garabetleri ile karşılaşılacağının, yargının ve basının ne tür amaçlarla kullanılacağının da işaretlerini vermektedir. Bugün hak ve hukuk için ses yükseltme, buradayım deme günüdür.

Son 20 yıldır demokrasi diyenlerin geldiği nokta ibret vericidir



Milletimizin vicdanına havale ediyorum

Haksızlıkların kalıcı olmadığını geçmişte bu ülkede toplum mühendisliği yapmak isteyenlerin düştüğü durum açıkça göstermektedir. Bu tarz kampanyalar ile Başbakanlık makamını, müşterek karar alan Bakanlar Kurulunu ve devlet geleneğini hedef alma çabasını ise milletimizin şaşmaz vicdanına havale ediyorum.”