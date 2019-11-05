HABER /  POLİTİKA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Üretim payımız rekor kırdı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının yüzde 64 ile rekor kırdığını açıkladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde rekorun geldiğini duyurdu. Bakan Dönmez, yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımızın yüzde 64 olduğunu söyledi.

"Üretim payımız rekor kırdı"

Fatih Dönmez, konu hakkında, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." ifadelerini kullandı.

"17 yılda yaklaşık 400 kat arttı"

Rüzgar enerjisindeki güce vurgu yapan Bakan Fatih Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji sağanak alarmı verdi! Dikkat lodos etkili olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fikret Orman Tuğba Coşkun'la tatile çıktı otel parası dudak uçuklattı
İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı yarından itibaren...
Köşeye sıkışan terör örgütünün kalleş planına bakın
Merkez Bankası'ndan yıllık enflasyon raporu! Dikkat çeken tespitler
Bakan Berat Albayrak'tan müjde! 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık
Komutanlar Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin tahliye kararına ateş püskürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdi
Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep edecek
Nazlı Ilıcak yaşı kaç evlilikleri kızı Aslı ve oğlu Mehmet Ali kimdir?
WhatsApp üzerinden hükümet yetkililerinin telefonlarına sızıldı
Doğu Perinçek'ten Babacan Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert sözler
Motorlu Taşıtlar Vergisi emlak vergileri ceza ve harçlarda artış oranı belli oldu
Yorumlar 8 yorum