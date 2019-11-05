Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Üretim payımız rekor kırdı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının yüzde 64 ile rekor kırdığını açıkladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde rekorun geldiğini duyurdu. Bakan Dönmez, yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımızın yüzde 64 olduğunu söyledi.

"Üretim payımız rekor kırdı"

Fatih Dönmez, konu hakkında, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." ifadelerini kullandı.

"17 yılda yaklaşık 400 kat arttı"

Rüzgar enerjisindeki güce vurgu yapan Bakan Fatih Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." şeklinde konuştu.