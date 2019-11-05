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Yeni trafik cezalarına bakın! 2020'de hız ve alkolün cezası çok büyük!

1 Ocak 2020 itibariyle motorlu araç vergisi zamlandığı gibi trafik cezaları da kallavi bir zam görecek. En ağır para cezası ise alkol itirazına verilecek.

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek miktarda para cezaları bekliyor.

En ağız ceza alkole
2020 yılında alkollü araç kullanmanın en hafif cezası bin 2 TL’den, 1.228 TL’ye yükselecek. Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2.869 TL’den 3.516 TL’ye çıkacak.

Hız yapmanın cezası 1.228 liraya kadar çıkıyor

Yeniden değerleme sonrası sürücüler gaz pedalına daha da dikkatli basacak. Çünkü hız sınırı aşmanın cezası da oldukça yüksek. Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmanın cezası 235 TL’den 288 TL’ye çıkarken yüzde 30-50 aşmanın cezası 488 TL’den 598 TL’ye çıkıyor. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise bin 2 TL’den 1.228 TL’ye çıkıyor.

Ehliyet 751 lira oldu

trafik polisi ceza

2020 ile birlikte harçlar da zam görecek. Yeni yılda cep telefonu harcı 1.838 liraya, pasaport harcı 10 yıl için 995 liraya, ehliyet ise 751 liraya çıkacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Araç vergisi (MTV), pasaport ve ehliyet harçlarına 2020'de okkalı zam var Galeriye Gözat
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