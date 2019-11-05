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GSM operatörleri tatile gittiğiniz şehir ve otelleri devlete bildirecek!

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 'iç turizm takip sistemi' ile cep telefonu operatörleri, müşterisinin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek.

2020’de Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme özel hayatın gizliliğini ihlal tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Programda dikkat çeken noktalar şöyle:

-İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek.

-Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

-Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda ürünler için vergisel teşvik uygulanacak.

Vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak

-Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak.

-Kamuya ait linyit sahaları santral kurulması için ihaleye çıkarılacak.

-Müteahhitler ekonomik ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılacak.

-Üstlenebilecekleri iş büyüklüklerinde yeterlik uygulamasına geçilecek.

-Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

-STK’ların iç ve dış denetimi yeniden düzenlenecek.

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