Nazlı Ilıcak kimdir tahliye oldu kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Gazeteci yazar Nazlı Ilıcak FETÖ'den tutuklanmıştı ve 1197 gün sonra tahliye oldu. Eski bakımlı halinden çok farklı olan Nazlı Ilıcak'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki 75 yaşında olan Nazlı Ilıcak kimdir, aslen nereli, evli mi eşleri kim? İşte tahliyesi ile olay olan Nazlı Ilıcak'ın çocuğu ve hakkında merak edilenleri.

Nazlı Ilıcak 1197 gün sonra cezaevinden tahliye oldu. FETÖ'den tutuklanan ve geçtiğimiz gün tahliye olan Gazeteci yazar Ayşe Nazlı Ilıcak 1944'te Ankara'da doğdu. Nazlı Ilıcak Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (1963) ve Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Ecole de Sciences Sociales et Politiques, 1967) eğitim gördü.

Nazlı Ilıcak'ın çocuklarının babası olan gazete patronu eşi Kemal Ilıcak'tı. 1969'da Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'la evlenen Nazlı Ilıcak, dönemin Tercüman gazetesinde başyazarlık yaptı.

Nazlı Ilıcak 1988'e kadar Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 1992 ile 1994 arasında TRT'de "Söz Meclisten İçeri" adlı programı yaptı. Tercüman dışında Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün, Takvim ve Sabah gazetelerinde yazarlık yaptı.

Sabah gazetesi ile yolları ayrıldıktan sonra 2014 yılında Bugün gazetesine geri döndü. Bugün gazetesine 26 Ekim 2015'te kayyum atanmasıyla buradaki işine son verildi. 17 Kasım'dan itibaren FETÖ destekli Özgür Düşünce gazetesini kurdu ve burada yazdı.

2 Mart 2014'te Kanal D'de yayına başlayan "Pazar Gezmesi" programını sundu. Bu programda her pazar günü ünlü kişilerin evini ziyaret etti. Ancak program 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası 24 Aralık 2015'te kanal yöneticileri tarafından alınan kararla sonlandırılmış, Nazlı Ilıcak ve Kanal D'deki ekibinin işine son verildi.

Merve Kavakçı ve Fazilet Partisi: 1999 Türkiye genel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi, yemin töreni sırasında İstanbul milletvekili Merve Kavakçı'nın meclis salonuna türbanlı olarak girmesine koluna girerek eşlik etti. 22 Haziran 2001'de, Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Fethullah Gülen'den yana oldu: Fethullah Gülen ve örgütüne yönelik başlatılan Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarına karşı çıktı. AK Parti hükümeti döneminde başlatılan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının darbe teşebbüsü olmadığını savundu. MİT tırlarında silah taşındığını ve bunu ortaya çıkaran savcıların casus ilân edildiğini iddia etti.

2016 darbe girişiminden sonra bir süre firari olmuştu. Yapılan operasyon neticesinde Bodrum'da yakalanmış ve tutuklanıp cezaevine böyle gönderilmişti.

Nazlı Ilıcak'ın eşi ve çocukları

Nazlı Ilıcak'ın ilk eşi Kemal Ilıcak'tı. Ilıcak'tan Mehmet Ali ve Aslı adında 2 çocuğu var. Nazlı Ilıcak'ın ikinci kocası ise Emin Şirin isimli işadamı oldu. Şirin ile olan eviliği kısa sürede boşanma ile sonuçlandı