Katar'dan kritik Türkiye açıklaması! Genişletmeyi planlıyoruz

Son dönemde Türkiye ile ilişkileri son derece iyi bir noktaya gelen Katar'dan bu ilişkiyi daha da güçlendirecek bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Türkiye'nin işbirliğini "kapsamlı bir stratejik ortaklığa" doğru genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Twitter’da yaptığı açıklamada, kararın bugün bakanlığın Doha’da yapılan Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi toplantısında alındığını belirtti.

Suudi Arabistan ve diğer Arap devletlerinin, geçen yıl Katar’ı terörizme finansman sağlamakla suçlayarak Katar ile diplomatik, ticaret ve seyahat ilişkilerini kesmesinin ardından, Ankara Katar’a destek oldu. İki ülke ilişkileri o tarihten bu günler çok ciddi bir ivme kazanarak yapılan işbirlikleri ve ticaret anlaşmaları her alana yansıdı.