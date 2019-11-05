Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KHK faciadır diyen Bülent Arınç'a tepki göstererek, "Arınç'ın KHK faciadır" sözünü esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Esefle karşıladım"

Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili gündeme oturan sözleriyle ilgili olarak "Kendisi bir hukukçudur. KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Bu açıklamayı kabullenmek mümkün değil. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ziyareti

Erdoğan, "ABD ziyareti için Trump'la yapacağım görüşme sonrası nihai kararımı vereceğim." dedi.

Rusya'da savaş uçağı alımı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız'' dedi.