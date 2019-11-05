HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KHK faciadır diyen Bülent Arınç'a tepki göstererek, "Arınç'ın KHK faciadır" sözünü esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Esefle karşıladım"

Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili  gündeme oturan sözleriyle ilgili olarak "Kendisi bir hukukçudur. KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Bu açıklamayı kabullenmek mümkün değil. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ziyareti

Erdoğan, "ABD ziyareti için Trump'la yapacağım görüşme sonrası nihai kararımı vereceğim." dedi.

Rusya'da savaş uçağı alımı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız'' dedi.

Arınç ne demişti? 

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde KHK mağduriyetlerini gündeme getirmiş ve çok tartışılmıştı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını verdi. Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Ahmet Zeki Üçok'tan Erdoğan'a Bülent Arınç'ı görevden atın çağrısı Kabine toplantısı sonrası Bülent Arınç açıklaması Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi! FETÖ’yü aklama çabası Bülent Arınç damadı sorulunca bunu dedi : KHK ile atılınca özelde iş vermediler Bülent Arınç’tan olay KHK açıklaması: Evime temizliğe geliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Katar'dan kritik Türkiye açıklaması! Genişletmeyi planlıyoruz
Zehirli ıspanağın nedeni belli oldu Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Erdoğan: Merkez Bankası Başkanını görevden aldım çünkü laf dinlemedi
Yeni trafik cezalarına bakın! 2020'de hız ve alkolün cezası çok büyük!
Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Gerekirse özür dilerim
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlit Kandili ne zaman Diyanet 2019 Mevlit kandili etkinlikleri
2019 ara tatil ne zaman başlıyor MEB okul tatil günleri takvimi
Ispanaktan zehirlenme vakalarının ardından kilosu 4 liradan 2 liraya düştü
Yoga mı pilates mi?
Öğretmenler Günü ne zaman 2019 24 Kasım hangi güne denk geliyor?
Ispanak zehirlenmesinde sayı arttı! Tarım il müdürlüğü belirtileri açıkladı
Yorumlar 7 yorum