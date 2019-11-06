Üniversite öğrencilerinin 2020 yılı kredi ve bursuna zam Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Erdoğan öğrenim kredisi veya bursunun bu yıl ne kadar olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm üniversite öğrencileri ilgilendiren kredi ve bursların zam miktarını açıkladı. Erdoğan partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi;

-2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

2020 yılı kredileri şöyle olacak

• Lisansta 500 TL’den 550 TL’ye çıkacak.

• Yüksek Lisans’ta 1.100 TL’ye çıkacak

• Doktora’da 1.650 TL olacak.