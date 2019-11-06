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Rusya'dan Türk Akımı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın olası Rusya ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin kesim bir tarih yok. Kremlin'den Dmitry Peskov'un sözcüsü RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Türk liderinin Türk Akımı'nın açılışına gelme ihtimaline ilişkin bir açıklamada bulundu. Sözcü, açılışa bakanlık düzeyinde bir katılım olacağını belirtti.

Daha önce Büyükelçi Olağanüstü ve Türkiye Komiseri Mehmet Samsar, Erdoğan'ın bu yılki Türk Akımının açılmasıyla ilgili olarak Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi. 

Türk Akımı projesi nedir?

Türk Akımı projesinde, doğal gaz boru hattının deniz kısmının ilk hattına geçen ay gaz verilmeye başlandı. Türk Akımı projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olacak iki hattın inşasını öngörüyor. Hatlardan birinin Türkiye’ye, ikinci hattın ise Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı için kullanılması planlanıyor. Her iki hattın da 2019’da hizmete girmesi bekleniyor.

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