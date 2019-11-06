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25 adrese eş zamanlı operasyon

GAZİANTEP'te, helikopter destekli 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 25 adres belirledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Helikopterle havadan tarama faaliyetlerinin de yapıldığı operasyon kapsamındaki ev ve işyerlerinde güvenlik güçleri arama yaptı.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

 

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