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Diyarbakır'da PKK'ya bir darbe daha! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonlarının devam ettiği ve 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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